Ювентус разгромил Удинезе – юный Кин оформил дубль

В матче 27 тура Серии А Ювентус резервным составом разбил Удинезе. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Ювентус резервным составом обыграл Удинезе. Главным героем стал 19-летний форвард Мойзе Кин, который в первом тайме оформил дубль и стал самым молодым игроком "Старой синьоры" с 1982 года, которому удавалось забить два мяча в одном матче.

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Во второй половине Джан и Матюиди сделали счет разгромным, на что Удинезе ответил голом престижа от Лазаньи. Единственное, что омрачило этот успех – травма Барцальи в первом тайме. К слову, заработанный пенальти в активе все того же Кина.



После этой победы Ювентус продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии с 75 пунктами, Удинезе с 25 очками остался на 15 строчке. У Наполи, который занимает второе место, 56 очков.