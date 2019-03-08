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Ювентус разгромил Удинезе – юный Кин оформил дубль

8 марта 23:36 19 Читати українською
Ювентус разгромил Удинезе – юный Кин оформил дубль
Кин стал героем Ювентуса / Твиттер ФК Ювентус

В матче 27 тура Серии А Ювентус резервным составом разбил Удинезе. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

11’ Мойзе Кин
39’ Мойзе Кин
67’ Эмре Джан
71’ Блез Матюиди
 
Кевин Лазанья 85’

Ювентус резервным составом обыграл Удинезе. Главным героем стал 19-летний форвард Мойзе Кин, который в первом тайме оформил дубль и стал самым молодым игроком "Старой синьоры" с 1982 года, которому удавалось забить два мяча в одном матче.

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Во второй половине Джан и Матюиди сделали счет разгромным, на что Удинезе ответил голом престижа от Лазаньи. Единственное, что омрачило этот успех травма Барцальи в первом тайме. К слову, заработанный пенальти в активе все того же Кина.

После этой победы Ювентус продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии с 75 пунктами, Удинезе с 25 очками остался на 15 строчке. У Наполи, который занимает второе место, 56 очков.

Теги
Италия Главное Ювентус - Удинезе Мойзе Кин Мойзе Кин Удинезе Удинезе Ювентус Ювентус
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