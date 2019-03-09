Ювентус – Удінезе – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Ювентус у матчі 27 туру Серії А вдома розгромив Удінезе. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ювентус у рамках 27 туру УЄФА вдома приймав Удінезе. Массіміліано Аллегрі вирішив поберегти лідера команди Кріштіану Роналду, а замість нього випустив 19-річного Мойзе Кіна.

Ювентус розгромив Удінезе – юний Кін оформив дубль

Юний нападник не підвів і оформив дубль у ворота "фріульців". Також у першому таймі зазнав пошкодження захисник Андреа Барцальї, замість нього вийшов Леонардо Бонуччі.

Після перерви голи Емре Джана з пенальті та Блеза Матюйді поставили крапку у зустрічі. До честі Удінезе, команда відповіла в кінці матчу влучним ударом Лазаньї.