Ювентус – на іншому рівні, – Конте прокоментував поразку в Дербі Італії

Головний тренер Інтера Антоніо Конте прокоментував поразку своєї команди у матчі 7-го туру Серії А проти Ювентуса (1:2).

"Ювентус показав всю свою атакувальну міць, весь свій досвід управління матчами. Я не можу скаржитися на свою команду, адже вона віддала всі свої сили.

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Я завжди говорив, що на нас чекає довгий шлях, щоб досягти рівня Ювентуса в плані досвіду і контролю гри. Нам потрібно прогресувати, і це неминучий процес, адже ми перебуваємо на початку нашого шляху.

Я бачив статистику, і це була дуже рівна гра. У обох команд були шанси, але досвід і якість великого клубу забезпечили різницю. Засмучений через поразку, але не через те, що програв Ювентусу. Знімаю перед ними капелюха.

Зараз ми не повинні порівнювати себе з Ювентусом. Вони перебувають на іншому рівні, у всіх сенсах. Ми працюємо над скороченням розриву, ми добре провели шість попередніх ігор, але давайте не будемо забувати, що всі ці матчі ми провели на швидкості 200 кілометрів на годину. Ми знаємо, що якщо ми хочемо виграти матч, ми повинні кожен матч грати на максимумі, а Ювентус може забезпечити потрібний результат меншими зусиллями", – цитує Конте Sky Italia.

Нагадаємо, після поразки Ювентусу Інтер втратив перше місце у Серії А, яке посіли саме туринці.

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