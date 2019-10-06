Конте: Фанаты Ювентуса – глупые и необразованные люди

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал требование фанатов туринского Ювентуса убрать его звезду с клубной аллеи славы на стадионе.

"Я даже не хотел обсуждать это, но вы в средствах массовой информации освещаете этих глупых и необразованных людей. Это не фанаты, а дураки. Футбол – это спорт, а не война. Иногда люди забывают об этом.

Фанаты Ювентуса требуют заменить Конте на Маркизио клубной аллее славы

Это спорт, который должен давать позитив, а не ненависть и насилие. Пока страсть помогает преодолевать подобные ситуации, я буду продолжать. Если моя страсть угаснет, я буду первым, кто скажет, что пришло время прекратить мою деятельность в футболе", – цитирует Конте Football Italia.

Напомним, Антонио Конте в качестве игрока выступал за Ювентус в течение 13-ти сезонов, а также был тренером "Старой синьоры" с 2011-го до 2014-го года. Также отметим, что сегодня в центральном матче 7-го тура итальянской Серии А Интер сыграет с Ювентусом на Сан-Сиро, начало – в 21:45.

"Під час передачі про Шевченка не міг стримати сліз": фанат Мілана, що погрожував Ювентусу – яким був президент Сассуоло