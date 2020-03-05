Ювентус – Интер: стала известна официальная дата матча

Матчи 26-го тура чемпионата Италии официально получили новую дату проведения.
Руководство Серии А официально приняло решение, что перенесенный из-за коронавируса матч 26-го тура между Ювентусом и Интером в Турине состоится в это воскресенье, 8 марта, в 21:45, сообщает издание Football Italia.
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Также 8 марта состоятся следующие перенесены поединки:
Парма – СПАЛ (13:30)
Милан – Дженоа (16:00)
Сампдория – Верона (16:00)
Удинезе – Фиорентина (19:00)
Матч между Сассуоло и Брешией пройдет в понедельник, 9 марта, в 19:30 по киевскому времени.
Поединки 27-го тура состоятся на следующей неделе – то есть всё расписание Серии А сместится на семь дней.
Напомним, как минимум до 3 апреля все игры чемпионата Италии будут проходить при пустых трибунах.
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