Кубок Италии 2019/20 может получить новый формат из-за эпидемии коронавируса

Коронавирус продолжает влиять на проведение футбольных соревнований. На этот раз изменения коснутся формата проведения матчей Кубка Италии.

Решающие матчи Кубка Италии могут состояться в формате финала четырех, сообщает Tuttosport.

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Кубок в таком формате могут провести в последнее воскресенье мая. Наиболее сложная ситуация среди этих клубов в Интера: кроме перенесенного матча Кубка с Наполи, неясно, когда будет проведена игра 25-го тура Серии А с Сампдорией.

Отметим, что суть финала четырех – проведение всех поединков в одном городе в максимально короткие сроки (1-2 дня между полуфиналом и финалом). Подобная система была применена во время розыгрыша Суперкубка Испании 2019/20 в Саудовской Аравии.

Напомним, в первых матчах 1/2 финала Кубка Италии Ювентус сыграл вничью с Миланом (1:1), а Наполи обыграл Интер (1:0).

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