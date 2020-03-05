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Кубок Италии 2019/20 может получить новый формат из-за эпидемии коронавируса

15:52 4 Читати українською
Кубок Италии 2019/20 может получить новый формат из-за эпидемии коронавируса
Лацио – обладатель Кубка Италии 2019 / Fox Sports

Коронавирус продолжает влиять на проведение футбольных соревнований. На этот раз изменения коснутся формата проведения матчей Кубка Италии.

Решающие матчи Кубка Италии могут состояться в формате финала четырех, сообщает Tuttosport.

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Кубок в таком формате могут провести в последнее воскресенье мая. Наиболее сложная ситуация среди этих клубов в Интера: кроме перенесенного матча Кубка с Наполи, неясно, когда будет проведена игра 25-го тура Серии А с Сампдорией.

Отметим, что суть финала четырех – проведение всех поединков в одном городе в максимально короткие сроки (1-2 дня между полуфиналом и финалом). Подобная система была применена во время розыгрыша Суперкубка Испании 2019/20 в Саудовской Аравии.

Напомним, в первых матчах 1/2 финала Кубка Италии Ювентус сыграл вничью с Миланом (1:1), а Наполи обыграл Интер (1:0).

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Наполи Наполи Италия Кубок Италии Кубок Италии 2018/19 Интер Интер Ювентус Ювентус Милан Милан
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