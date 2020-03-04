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Серия А официально закроет все трибуны для зрителей на месяц

21:51 73 Читати українською
Серия А официально закроет все трибуны для зрителей на месяц
Итальянские фаны на месяц останутся без футбола / Фото Times

В Италии обратились к радикальным мерам для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

В Италии запретили проводить любые массовые спортивные мероприятия со зрителями на трибунах до 3 апреля, сообщает официальный сайт правительства страны.

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Непосредственно это правило будет касаться и Серии А. Причина не изменилась – меры безопасности из-за распространения коронавируса. Если уровень угрозы эпидемии не будет снижаться, то не исключено, что ограничения будут продолжены.

Напомним, из-за коронавируса, на который в Италии уже заболели несколько тысяч человек, перенесен ряд поединков Серии А и Кубка Италии.

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