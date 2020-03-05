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Ювентус – Інтер: стала відома офіційна дата матчу

18:48 242 Читать на русском
Ювентус – Інтер: стала відома офіційна дата матчу
Ювентус – Інтер / Getty Images

Матчі 26-го туру чемпіонату Італії офіційно отримали нову дату проведення.

 

Керівництво Серії А офіційно приняло рішення, що перенесений через коронавірус матч 26-го туру між Ювентусом та Інтером в Турині відбудеться цієї неділі, 8 березня, о 21:45, повідомляє видання Football Italia.

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Також 8 березня відбудуться наступні перенесені поєдинки:

Парма – СПАЛ (13:30)

Мілан – Дженоа (16:00)

Сампдорія – Верона (16:00)

Удінезе – Фіорентина (19:00)

Матч між Сассуоло та Брешією пройде у понеділок, 9 березня, о 19:30 за київським часом.

Поєдинки 27-го туру відбудуться наступного тижня – тобто весь розклад Серії А зміститься на сім днів.

Нагадаємо, як мінімум до 3 квітня всі ігри чемпіонату Італії будуть проходити при порожніх трибунах.

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