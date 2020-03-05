Ювентус – Інтер: стала відома офіційна дата матчу

Матчі 26-го туру чемпіонату Італії офіційно отримали нову дату проведення.
Керівництво Серії А офіційно приняло рішення, що перенесений через коронавірус матч 26-го туру між Ювентусом та Інтером в Турині відбудеться цієї неділі, 8 березня, о 21:45, повідомляє видання Football Italia.
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Також 8 березня відбудуться наступні перенесені поєдинки:
Парма – СПАЛ (13:30)
Мілан – Дженоа (16:00)
Сампдорія – Верона (16:00)
Удінезе – Фіорентина (19:00)
Матч між Сассуоло та Брешією пройде у понеділок, 9 березня, о 19:30 за київським часом.
Поєдинки 27-го туру відбудуться наступного тижня – тобто весь розклад Серії А зміститься на сім днів.
Нагадаємо, як мінімум до 3 квітня всі ігри чемпіонату Італії будуть проходити при порожніх трибунах.
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