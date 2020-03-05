Рим на Евро-2020: как добраться, что посмотреть, куда заселиться, где отдохнуть и как сэкономить

"Футбол 24" представляет новую рубрику – так называемый "туристический путеводитель" по городам Евро-2020. Первым в нашем списке стал Рим. Как добраться, где остановиться, что посмотреть, где поесть и как провести время в столице Италии – в этом материале мы отвечаем на все вопросы.

Рим – древняя столица Италии и один из красивейших городов не только Европы, но и всего мира. Побывать в Вечном городе, колыбели цивилизации – мечта миллионов людей. "Все дороги ведут в Рим" – эта известная фраза станет ясна только после того, как побываешь в этом фантастическом городе. Посетив столицу Италии однажды, ты обязательно захочешь вернуться. Абсолютно каждый найдет здесь для себя что-нибудь интересное. Такого количества всемирно античных достопримечательностей, поражающих воображение, нет больше нигде. Впрочем, не памятниками едиными. Невероятная кухня, романтика и уникальная атмосфера – все это найдете в Риме.

Евро-2020: календарь матчей сборной Украины

"Футбол 24" начинает цикл материалов, посвященных городам, которые станут хозяевами поединков Евро-2020. Начнем с Рима, ведь именно здесь 12 июня и стартует чемпионат Европы.

Общая информация

Страна: Италия

Язык: итальянский

Население: 2,85 млн (данные 2019 года)

Валюта: евро (1 евро = 27,70 грн. по курсу НБУ по состоянию на 5 марта 2020 года)

Виза: для граждан Украины – безвизовый режим при наличии биометрического паспорта. В противном случае нужна действующая Шенгенская виза.

Матчи Евро-2020, которые пройдут в Риме

12 июня

Группа А: Турция – Италия (1 тур, матч-открытие, 21:00 по местному времени)

17 июня

Группа А: Италия – Швейцария (2 тур, 21:00 по местному времени)

21 июня

Группа А: Италия – Уэльс (2 тур, 18:00 по местному времени)

4 июля

Победитель матча 43 – Победитель матча 44 (1/4 финала, 22:00 по местному времени)

Стадион

Матчи Евро-2020 пройдут на Стадио Олимпико – арене, на которой выступают местные клубы Рома и Лацио. Стадион имеет богатую историю – он был построен в 1928 году в эпоху правления Муссолини и должен был стать центром нового современного спорткомплекса. Впрочем, официальное открытие арены состоялось только в 1937 году. Олимпико претерпел несколько реконструкций – последние серьезные изменения произошли перед финалом ЛЧ 2008/09. На протяжении своей истории арена неоднократно принимала важные поединки – финалы чемпионатов Европы-1968, 1980, решающий матч ЧМ-1990, а также 4 раза на Олимпико проходили финалы Лиги чемпионов (последний – в 2009 году между Барселоной и Манчестер Юнайтед со знаменитым голом Лионеля Месси головой в ворота ван дер Сара). По количеству проведенных финалов ЛЧ Олимпико уступает только легендарному Уэмбли. Сейчас здесь, кроме матчей римских команд, иногда играет сборная Италии, а также проводятся финалы национального Кубка. Иногда арена принимает и поединки по регби.

Стадио Олимпико расположен в северной части города вблизи реки Тибр и вмещает 72 700 болельщиков. Ближайшая станция метро – Ottaviano, от которой пешком до арены следует идти еще примерно полчаса. Также непосредственно к Олимпико можно добраться автобусами или трамваем.

Стоит отметить, что Олимпико – довольно некомфортный стадион, особенно по сравнению с современными аренами. Беговые дорожки и удаленность трибун от поля существенно влияют на комфорт просмотра матчей, да и вообще инфрастуктура арены оставляет желать лучшего. Неудивительно, что аншлаги здесь бывают нечасто, а Лацио и Рома периодически задумываются о строительстве нового домашнего стадиона. "Джалоросси" якобы уже даже получили все необходимые разрешения от городских властей, однако работы до сих пор не начаты.

К сожалению, специальных туров по стадиону не предусмотрено, поэтому в нематчевые дни арену можно рассмотреть только снаружи. Правда, даже это не слишком удастся, ведь между ограждением и ареной еще размещен небольшой парк и другие сооружения спорткомплекса.

К слову, "Футбол 24" лично побывал на Стадио Олимпико в прошлом году, поэтому информация, как говорится, из первых уст.

Заметим, что на Олимпико неоднократно играли представители Украины. Свои матчи на арене проводили наша национальная команда, а также Динамо и Шахтер. Последние вояжи в Вечный город оказались не слишком удачными для нас – в сезоне 2017/18 Шахтер и Динамо вылетели из еврокубков от Ромы и Лацио соответственно.

Как добраться до Рима

Из Украины в столицу Италии прямые авиарейсы существуют только из Киева и Львова. Стоимость билетов состоянию на 5 марта 2020-го начинается от 187 евро в обе стороны, а полет продлится около 3-х часов. Также есть прямые авиасообщения из соседних стран – Польши, Румынии, Венгрии и Словакии. Используя многочисленные лоукосты, которые летают из Украины, можно добраться до Рима и с пересадками в Вене, Франкфурте-на-Майне, Берлине, Вильнюсе и других городах. Правда, в таком случае стоит поторопиться – лоукосты могут менять цены даже несколько раз в день, а ближе к Евро стоимость билетов будет только расти. Если все еще планирует поездку – не медлите.

В Риме есть два аэропорта – Fiumicino и Ciampino. Первый – крупнейший аэродром Италии, расположенный вблизи города Фьюмичино в 30 километрах от столицы. Из аэропорта до центрального железнодорожного вокзала Termini курсируют автобусы и поезда. Стоимость – от 5 евро, время в пути 30-90 минут в зависимости от вида транспорта (поездом будет быстрее, но и дороже). Есть и такси – стандартная цена из аэропорта в центр города начинается от 50 евро. Что касается аэропорта Ciampino, то он небольшой и находится почти в черте города, туда летают в основном лоукосты. В Рим можно добраться даже обычным рейсовым автобусом за 20-30 минут. Стоимость билета – 1,50 евро. Билет на специальные шаттл-басы стоит от 5 евро, а такси – от 30 евро. К слову, все такси должны иметь лицензию в виде специальной наклейки. Убедитесь в ее наличии до посадки в авто.

Стоит отметить, что в Италии очень развит железнодорожный транспорт. В частности, дорога в той же Неаполь занимает около часа. Поэтому вполне можно лететь и в другие города – Неаполь, Болонью, Флоренцию и даже Милан, до которого можно добраться скоростным поездом буквально за 3 часа.

Боитесь летать? Не проблема – есть и автобусные перевозчики, но комфортной такую ​​поездку не назовешь. Время в пути составит не менее суток, а стоимость будет приблизительно одинаковой с авиарейсом – около 100 евро в одну сторону. Можно добраться автобусом или поездом в ту же Польшу, откуда есть регулярное прямое авиасообщение с Римом или другими городами Италии. Словом, вариантов приехать в Рим – множество, было бы желание.

Где остановиться в столице Италии

В Риме огромный выбор отелей, апартаментов и вилл на любой кошелек. Двухместный номер на одну ночь в скромном хостеле или гостинице обойдется от 30 евро и выше. Средняя стоимость двухместного номера – 100 евро. Кроме гостиниц или хостелов, стоит рассмотреть вариант апартаментов – для большой компании это в большинстве случаев обойдется существенно дешевле. Можно еще больше сэкономить, арендовав отдельную комнату – это может обойтись в скромных 25 евро. В Риме жилье нужно исключительно для ночлега и для того, чтобы принять душ – находясь в этом городе, нельзя сидеть дома. Это было бы преступлением.

Что касается районов для проживания, то с точки зрения доступности до всех мест целесообразно поселиться в районе вокзала Termini (правда, вокзал – он и в Риме вокзал, соответствующая атмосфера и асоциальные элементы присутствуют и здесь). Оптимальным является вариант жилья вблизи Колизея или площади Испании (Piazza di Spagna), однако цены откровенно "кусаются". На карте выделены лучшие районы проживания для гостей города.

При ограниченном бюджете можно поселиться у любой станции метро, даже на окраине Рима. В таком случае добраться до исторического центра города – абсолютно не проблема. При этом не стоит откладывать окончательный выбор места жительства, ведь с приближением чемпионата цены будут только расти.

Что посмотреть

Рим – один из самых популярных городов мира, познать его полностью за несколько дней просто невозможно. Все слышали об этом городе еще из школьной программы и, конечно, помним по картинкам древний Колизей, Пантеон и другие известные достопримечательности. Даже нескольких посещений вечного города мало для того, чтобы полностью ощутить его атмосферу, не говоря уже о дне-двух. Впрочем, даже за это короткое время составить определенное впечатление о столице Италии, конечно, можно.

Парадокс, но созерцание всех достопримечательностей Рима не потребует много денег. Много мест можно посмотреть вообще бесплатно – например, зайти в древний храм Пантеон, бросить монетку в фонтан Треви, помолиться в соборе святого Петра в Ватикане и полюбоваться им с одной из самых красивых площадей мира. Также стоят обязательного посещения площадь Испании со знаменитой лестницей, площадь Венеции, площадь Навона, Народная площадь (Piazza del Popolo), Капитолий – туда можно попасть, не выложив ни одного евро. Платным является лишь вход в музеи.

Отдельного внимания заслуживает Ватикан – отдельное государство в городе, которым руководит Папа Римский. Если площадь и собор святого Петра можно осмотреть бесплатно, то подъем на купол обойдется от 8 евро. Правда, оно того стоит – увидев панораму города с купола исторического собора, вы больше никогда не забудете эту картину.

Стоят посещения и Ватиканские музеи, в которых можно провести и целый день. Там можно осмотреть знаменитые спиральные лестницы Джузеппе Момо, Сикстинскую капеллу с фресками Микеланджело и другие художественные коллекции, возраст которых составляет несколько сотен лет. Правда, вход сюда платный – стоимость билета начинается от 17 евро. Билеты в музей стоит бронировать онлайн заранее – тогда не придется стоять в очереди, которая может занять даже несколько часов. Это же касается и других достопримечательностей – в частности, Колизей, вилла Боргезе и Римский Форум.

Вход в некоторые достопримечательности, к сожалению, все же является платным. Замок святого Ангела, Колизей, Форум, вилла Боргезе – за возможность посещения их придется выложить несколько евро. В то же время заметим, что местная власть предоставляет туристам возможность сэкономить. В первое воскресенье месяца Колизей, Форум и другие места можно посетить бесплатно. Правда, в этом случае придется отстоять серьезную очередь из нескольких сотен таких же желающих. Это же касается и Ватиканских музеев, но вход сюда бесплатный не в первое, а в последнее воскресенье месяца.

Есть еще один способ сэкономить, приобретя специальную туристическую карточку Roma Pass. Есть два вида таких карт – на 48 часов (стоит 32 евро) и на 72 часа (52 евро). Roma Pass включает бесплатный проезд всеми видами транспорта, бесплатный вход в одну или две достопримечательности на выбор (в зависимости от вида карты), приоритетный вход в Колизей и скидку на посещение знаковых туристических мест. Купить Roma Pass можно и онлайн, сэкономив свое время.

К сожалению, в Риме есть один серьезный минус – это сплошной толпа туристов. Их здесь просто множество и они везде, из-за чего даже рассмотреть достопримечательности бывает проблематично, не говоря уже о фото. Лайфхак – не ленитесь и просыпайтесь раньше. В 7-8 часов утра вполне реально застать улице города полупустыми, а вот уже буквально через часа 2 негде будет яблоку упасть. Проверено на собственном опыте.

Надоел Рим? Не проблема – можно выехать за город. Особой популярностью пользуются города Тиволи и Витербо, дорога к которым займет около часа-полутора. Можно поехать и на море – до ближайшего курорта Лидо ди Остия можно добраться обычной городской электричкой с вокзала Ostiense. Стоимость – 1,50 евро, а время в пути составит ориентировочно 40 минут. При наличии свободного дня можно выехать и подальше – во Флоренцию, Орвието, Сиену или Неаполь. Впрочем, вряд ли Рим за несколько дней вам надоест – концентрация интересных мест зашкаливает, все не осмотришь даже за неделю.

Во время Евро-2020 в городе будет работать Фестиваль УЕФА. Центральный футбольный городок будет размещен на Piazza del Popolo, а вход туда будет абсолютно бесплатным в течение всего чемпионата. В других частях Рима организуют еще 4 точки, меньшие по размеру. Там будет все, что нужно болельщикам – точки продажи еды и напитков, большие экраны для просмотра матчей в прямом эфире, мини-поля для игры в футбол и другие развлекательные события. Предусмотрена и специальная фан-зона, которую организуют на Via dei Fori Imperiali – улицы, идущей от Колизея до площади Венеции. Она будет полностью функционировать только в дни матчей, а в остальные дни программа будет сокращенной. Вход в фан-зону также будет бесплатным, билет туда не нужен.

Городской транспорт

Сеть муниципального транспорта в Риме представлена ​​двумя ветками метрополитена (А и В), автобусами и трамваями. Сейчас идет строительство третьей линии метро, ​​однако в эксплуатацию введены только несколько станций за пределами исторического центра, поэтому это не имеет большого значения для туристов. Метро курсирует с 5:30 до 23:30 (в пятницу и субботу – до 1:30). Там, где не ездит метро, ​​можно воспользоваться автобусами и трамваями. Есть и ночные автобусы, которые ездят пунктуальнее, чем дневные – пробки в Риме являются обычным делом.

Стоимость одноразового проезда во всех видах транспорта – 1,50 евро. Билет действует в течение 100 минут и предусматривает возможность пересадки (правда, зайти в метро с таким билетом можно только один раз). Проездной на сутки стоит 7 евро, на 48 часов – 12,50, на 72 часа – 18 евро. Билеты можно купить в автоматах и ​​кассах на станциях метро, ​​а также во многих кафе и киосках возле остановок. У водителя трамвая или автобуса билеты не продаются, а штраф за безбилетный проезд составляет 55 евро при условии оплаты на месте (по состоянию на 5 марта). Обязательным условием является валидация билета в специальных автоматах. Если автомат не работает (а такое бывает), то стоит отметить время посадки обычной ручкой – у контроллера не будет никаких претензий.

Существует вариант аренды автомобиля, однако здесь больше минусов, чем плюсов. Парковка в Риме довольно дорогая, а найти место на бесплатных приравнивается к серьезному выигрышу в лотерею. Также в последние годы арендованные машины регулярно вскрывают и воруют оттуда все ценное. Кроме того, узкие улочки и серьезные ограничения в движении создают немалые неудобства, а на время Евро будет дополнительно перекрыто немало важных улиц, в том числе и возле стадиона. В столице Италии легко получить штраф за заезд или парковку на запрещенной территории, поэтому лучше все же пользоваться общественным транспортом – обычно он ездит довольно регулярно. Большинство достопримечательностей находятся близко друг от друга – поэтому лучшим способом узнать незнакомый город станут банальные прогулки на своих двух.

Где поесть

Остаться голодным в Риме невозможно. Невероятный запах пиццы, пасты, кофе, выпечки и других лакомств можно почувствовать едва ли не на каждой улице. Стоимость кофе стартует от 1 евро, такая цена практически во всех кафе города, за исключением туристических мест или ресторанов высокой кухни. Обед в ресторане более-менее приличного уровня без алкоголя обойдется от 30-40 евро с человека. Безусловно, можно и существенно сэкономить – в городе есть немало фаст-фуда, но в случае Италии это куда более вкусный фаст-фуд, чем банальные бургеры или кебабы. Местная пицца заслуженно считается одной из лучших в мире – причем не только обычная круглая, к которой мы привыкли в Украине. В Риме очень популярной является продажа развесной пиццы – такие точки есть чуть ли на каждом шагу, а приличный кусок, которым можно утолить голод, будет стоить от 5 евро.

В последнее время в городе набирают популярность заведения, которые предлагают так называемый "шведский стол". За фиксированную сумму 10-15 евро можно выбрать все, что душе угодно – мясо, рыба, пицца, паста, салаты и прочее. Спецификой таких заведений является то, что в стоимость не входят напитки, а также ограниченное время такого предложения – всего несколько фиксированных часов в течение дня. Кроме того, такие ресторанчики преимущественно находятся не в историческом центре.

В целом в городе представлены рестораны, предлагающие разнообразную кухню – начиная от итальянской и заканчивая восточной. Морепродукты, закуски, салаты, выпечка, невероятно вкусные десерты и, наконец, банальный фаст-фуд – все это в Риме есть в практически неограниченных количествах. Большим спросом среди местных жителей пользуются, в частности, бутерброды (Panini) с разнообразными начинками. Их стоимость начинается от 4 евро. Отдельного внимания заслуживает местное мороженое (gelato). Посетить Рим и не попробовать его – просто недопустимо.

Кстати, стоит также учесть, что во многих заведениях питания (в частности, в кафе) существует так называемый сбор за обслуживание. Например, если кофе на барной стойке стоит 1-2 евро, то удовольствие выпить тот же кофе за столиком обойдется вдвое дороже. Не всем это известно, поэтому многие туристы оказываются не готовыми к лишним затратам.

На чем действительно можно сэкономить – так это на воде. По всему городу размещены специальные краны с водой, которая пригодна к употреблению. Эту воду с удовольствием пьют местные жители, а туристы научились брать с них пример. Возможно, эти краны не всегда выглядят эстетично, однако за качество воды волноваться точно не стоит, а на сэкономленные таким образом евро лучше выпить кофе или приобрести сувенир. К слову, местные местные вина и сыры пользуются большой популярностью, поэтому ими можно порадовать и своих близких, сделав им подходящий презент.

По своему опыту можем порекомендовать район Trastevere, который известен многочисленными ресторанами на любой кошелек – в частности, очень популярны местные таверны (Trattoria). Универсальный совет для каждого города успешно работает и в столице Италии – избегайте заведений питания вблизи туристических мест (Ватикан, Колизей, фонтан Треви и т.д.). Там не так вкусно и значительно дороже, ведь рассчитано преимущественно на случайных посетителей, которые вряд ли когда-то вернутся. Исключение – дорогие рестораны. Поэтому отойдите в любой переулок буквально на метров 300 – разница в цене вас удивит.

Безопасность и другая важная информация

Рим – довольно безопасный город, однако элементарная осторожность, конечно, не помешает. Едва ли не самую большую угрозу представляют обычные карманники, которые чаще всего "работают" в метро и вблизи всех достопримечательностей. Особенно много их наблюдается в метро линии А на отрезке Термини – Ватикан (станция Ottaviano). Не стоит терять бдительность в любых ситуациях, поскольку можно легко остаться без ценных личных вещей. Также не рекомендуется ходить ночью возле железнодорожного вокзала Termini – немало бездомных и других сомнительных лиц явно не добавляют ощущение комфорта. Об элементарных мерах безопасности вроде распития алкоголя с незнакомцами лишний раз напоминать, пожалуй, бесполезно.

В туристических местах регулярно наблюдаются типичные мошенничества, рассчитаны на наивных гостей – якобы бесплатные цветы или другие безделушки, предложения обмена валюты с рук, подписать петиции против наркотиков и тому подобное. То же самое касается предложения сфотографироваться с "гладиаторами". Не стоит на это вестись, сохраняйте благоразумие и не теряйте бдительности. Сразу после фото или подписи, не говоря уже о принятии "подарка", у вас будут требовать деньги. Лучше не носить с собой оригиналы документов (за исключением похода непосредственно на матч Евро на стадион) – копии вполне достаточно. Не стоит также покупать с рук поддельные брендовые вещи известных марок. Приобретя такую ​​сумку, кошелек или что-либо другое, можно получить серьезный штраф от милиционера.

Что касается столь необходимого для туристов Wi-Fi, то бесплатный доступ к Интернету есть во многих ресторанах, пиццериях и кафе. Правда, в большинстве случаев он защищен паролем – не стесняйтесь спрашивать у персонала, с этим нет никаких проблем. К слову, в тех же кафе стоит обращать внимание на сумму в счете – бывают случаи, когда ее сознательно завышают, рассчитывая на наивность туристов.

Практически во всех местах Рима можно рассчитаться банковской карточкой, однако лучше все же иметь определенную сумму наличными. Однако без фанатизма – как уже отмечалось, воришки в Италии не спят. В случае чего – сразу обращайтесь к полицейским, которые всегда патрулируют во всех туристических местах.

"Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му