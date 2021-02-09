"У нас есть шанс добраться до финала, и мы используем его несмотря ни на что. Главное, чтобы был правильный настрой. Надо воспринимать ответный матч, как финальный, который начинается при счете 0:0, и который надо обязательно выиграть.

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Могу точно сказать, что завтра будут играть Буффон и Кулусевски. Бонуччи под большим вопросом, ему нужен отдых. Вероятность же, что на поле выйдут Артур или Мората, практически равна нулю.

В 2021 году Ювентус значительно улучшил свою игру, стал действовать более компактно, улучшилось взаимопонимание и взаимодействие игроков, и в том, что мы стали меньше пропускать, заслуга не только защитников", – цитирует Пирло официальный сайт туринцев.

Напомним, в первой встрече этих команд Юве одолел миланцев (2:1).

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