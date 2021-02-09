"У нас є шанс дістатися до фіналу, і ми використаємо його попри усе. Головне, щоб був правильний настрій. Треба сприймати матч-відповідь, як фінальний, який починається за рахунку 0:0, і який треба обов'язково виграти.

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Можу точно сказати, що завтра будуть грати Буффон і Кулусевскі. Бонуччі під великим питанням, йому потрібен відпочинок. Імовірність же, що на поле вийдуть Артур або Мората, практично дорівнює нулю.

У 2021 році Ювентус значно покращив свою гру, став діяти більш компактно, покращилось взаєморозуміння і взаємодія гравців, і в тому, що ми стали менше пропускати, заслуга не тільки захисників", – цитує Пірло офіційний сайт туринців.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих команд Юве здолав міланців (2:1).

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