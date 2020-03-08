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Ювентус уверенно победил Интер и вернулся на вершину Серии А – Дибала затмил Роналду

8 марта 23:54 52 Читати українською
Ювентус уверенно победил Интер и вернулся на вершину Серии А – Дибала затмил Роналду
Ювентус – Интер: результат и обзор матча

"Старая синьора" отпраздновала важную победу над прямым конкурентом (2:0) в центральном матче 26 тура Серии А. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

55’ Аарон Рэмзи
68’ Пауло Дибала
 
Даниэле Паделли 79’
55’ Аарон Рэмзи
68’ Пауло Дибала
79’ Даниэле Паделли

Итальянский футбол находится в плену коронавирусного переполоха. Поединок Интера и Ювентуса выглядел одним из самых интересных в сезоне, но главной интригой стали не замыслы тренеров, а то, состоится ли вообще Дерби Италии. В итоге состоялось – на неделю позже и без зрителей. Обе команды ведут борьбу с Лацио за чемпионство. Такого классного сезона в Серии А ждали давно.

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Ювентус активнее начал матч и создал ряд хороших моментов. Хандановичу сразу пришлось спасать Интер – де Лигт головой замыкал подачу с углового. Роналду проверил бдительность голкипера дальним выстрелом, а потом вывел на удар Матюйди, однако словенец снова сыграл на отлично. "Старая синьора" доминировала в контроле мяча и проходила редуты Интера – персональный прессинг Антонио Конте регулярно проваливался.

В середине тайма "нерадзурри" постепенно начали выравнивать игру. Сначала были неточные удары Бареллы и Кандревы, потом острее бил Брозович. Щенсны вытащил мяч из угла, когда хорват получил пас от Мартинеса и разрядил пушку из-за пределов штрафной. Преимущество Ювентуса исчезло, Интер уже играл на равных, хотя и создавал возможности похуже. К концу первой половины встречи лучший шанс забить после стандарта имел Бонуччи.

После перерыва Интер вообще закрепился на чужой половине, установив тотальное владение мячом. Однако конвертировать это все в моменты не удавалось. Вместо этого "нерадзурри" получили гол в свои ворота: Сандро прокинул на Матюйди, тот прострелил во вратарскую на Роналду, мяч отскочил к Рэмзи, а валлиец загнал его в сетку. Гол, который не вытекал из тогдашней картины игры и полностью изменил эту картину.

Поведя в счете, Ювентус вернул мяч в свое распоряжение, классно комбинировал и давил на ворота Хандановича. Почти все атаки завершались неудачными ударами Роналду – Криштиану явно ими злоупотреблял. Хозяева удвоили счет в результате проблеска гениальности у Дибалы, который вышел на последние полчаса. Пауло роскошно принял диагональ, сместился в центр, обыгрался с Рэмзи и послал мяч в угол внешней частью стопы. Фантастика!

Антонио Конте попытался перевернуть игру заменами – появились на поле Эриксен, Гальярдини и Санчес. Интер отвоевал мяч, но с завершением атак было плохо. Единственный по-настоящему опасный эпизод возник благодаря активности Весино. Хавбек запрессинговал "бьянконери" на фланге, вышел на оперативный простор и откинул под удар Эриксену – датчанин пробил над воротами.

До финального свистка Ювентус полностью контролировал ситуацию, пресекая атаки Интера в зародыше. На последних минутах Роналду мог сделать счет разгромным, но не попал в дальний угол. "Старая синьора" довела дело до логичной победы, набрала 63 очка и вернулась на вершину Серии А. Интер с 54 зачетными баллами остался третьим в таблице – шансы на чемпионство резко уменьшились.

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Главное Криштиану Роналду Криштиану Роналду Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус - Интер Ювентус Ювентус Италия Интер Интер
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