Ювентус уверенно победил Интер и вернулся на вершину Серии А – Дибала затмил Роналду

"Старая синьора" отпраздновала важную победу над прямым конкурентом (2:0) в центральном матче 26 тура Серии А. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Итальянский футбол находится в плену коронавирусного переполоха. Поединок Интера и Ювентуса выглядел одним из самых интересных в сезоне, но главной интригой стали не замыслы тренеров, а то, состоится ли вообще Дерби Италии. В итоге состоялось – на неделю позже и без зрителей. Обе команды ведут борьбу с Лацио за чемпионство. Такого классного сезона в Серии А ждали давно.

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Ювентус активнее начал матч и создал ряд хороших моментов. Хандановичу сразу пришлось спасать Интер – де Лигт головой замыкал подачу с углового. Роналду проверил бдительность голкипера дальним выстрелом, а потом вывел на удар Матюйди, однако словенец снова сыграл на отлично. "Старая синьора" доминировала в контроле мяча и проходила редуты Интера – персональный прессинг Антонио Конте регулярно проваливался.

В середине тайма "нерадзурри" постепенно начали выравнивать игру. Сначала были неточные удары Бареллы и Кандревы, потом острее бил Брозович. Щенсны вытащил мяч из угла, когда хорват получил пас от Мартинеса и разрядил пушку из-за пределов штрафной. Преимущество Ювентуса исчезло, Интер уже играл на равных, хотя и создавал возможности похуже. К концу первой половины встречи лучший шанс забить после стандарта имел Бонуччи.

После перерыва Интер вообще закрепился на чужой половине, установив тотальное владение мячом. Однако конвертировать это все в моменты не удавалось. Вместо этого "нерадзурри" получили гол в свои ворота: Сандро прокинул на Матюйди, тот прострелил во вратарскую на Роналду, мяч отскочил к Рэмзи, а валлиец загнал его в сетку. Гол, который не вытекал из тогдашней картины игры и полностью изменил эту картину.

Поведя в счете, Ювентус вернул мяч в свое распоряжение, классно комбинировал и давил на ворота Хандановича. Почти все атаки завершались неудачными ударами Роналду – Криштиану явно ими злоупотреблял. Хозяева удвоили счет в результате проблеска гениальности у Дибалы, который вышел на последние полчаса. Пауло роскошно принял диагональ, сместился в центр, обыгрался с Рэмзи и послал мяч в угол внешней частью стопы. Фантастика!

Антонио Конте попытался перевернуть игру заменами – появились на поле Эриксен, Гальярдини и Санчес. Интер отвоевал мяч, но с завершением атак было плохо. Единственный по-настоящему опасный эпизод возник благодаря активности Весино. Хавбек запрессинговал "бьянконери" на фланге, вышел на оперативный простор и откинул под удар Эриксену – датчанин пробил над воротами.

До финального свистка Ювентус полностью контролировал ситуацию, пресекая атаки Интера в зародыше. На последних минутах Роналду мог сделать счет разгромным, но не попал в дальний угол. "Старая синьора" довела дело до логичной победы, набрала 63 очка и вернулась на вершину Серии А. Интер с 54 зачетными баллами остался третьим в таблице – шансы на чемпионство резко уменьшились.