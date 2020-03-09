Роскошное соло Дибалы в видеообзоре матча Ювентус – Интер – 2:0

Ювентус победил Интер (2:0) в рамках центрального матча 26-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Команды обменялись несколькими опасными моментами, однако до перерыва счет оставался "сухим". Все главные события произошли во втором тайме.

Ювентус уверенно победил Интер и вернулся на вершину Серии А – Дибала затмил Роналду

Ремзи открыл счет на 55-й минуте, точно пробив из пределов штрафной. Впоследствии Дибала удвоил преимущество Ювентуса. Аргентинец элегантно разобрался с несколькими защитниками Интера и пробил точно в угол ворот Хандановича – 2:0.