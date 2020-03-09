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Роскошное соло Дибалы в видеообзоре матча Ювентус – Интер – 2:0

00:51 16 Читати українською
Роскошное соло Дибалы в видеообзоре матча Ювентус – Интер – 2:0
Ювентус – Интер – 2 0 – видео голов и обзор матча

Ювентус победил Интер (2:0) в рамках центрального матча 26-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

55’ Аарон Рэмзи
68’ Пауло Дибала
 
Даниэле Паделли 79’
55’ Аарон Рэмзи
68’ Пауло Дибала
79’ Даниэле Паделли

Команды обменялись несколькими опасными моментами, однако до перерыва счет оставался "сухим". Все главные события произошли во втором тайме.

Ювентус уверенно победил Интер и вернулся на вершину Серии А – Дибала затмил Роналду

Ремзи открыл счет на 55-й минуте, точно пробив из пределов штрафной. Впоследствии Дибала удвоил преимущество Ювентуса. Аргентинец элегантно разобрался с несколькими защитниками Интера и пробил точно в угол ворот Хандановича – 2:0.

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Ювентус - Интер Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Интер Интер
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