29-річний українець у своєму Instagram повідомив, що у березні заручився зі своєю дівчиною Христиною. Пара вже кілька років була у стосунках.

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Церемонія відбулась 20 березня 2023 року. Наразі Владлен відновлюється від розриву меніска, через що вилетів до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, Юрченко повернувся в Україну у вересні 2022 року. За Ворсклу встиг награти 15 поєдинків, у яких відзначився всього одним голом та одним асистом.

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