Юрченко: Заря может побороться не только за бронзу

Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко прокомментировал победу над Десной (2:1) в 11 туре УПЛ, а также оценил перспективы своей команды в борьбе за еврокубковые места.

"В перерыве матча с Десной был очень серьезный разговор. Тренер с нами поговорил, и мы поговорили между собой. Немного изменили игру в центре поля. Получили подсказки от тренерского штаба. Взяли мяч под контроль.

Мы неправильно действовали неправильно открывались в центре поля. У нас есть свои определенные моменты, которые, на мой взгляд, мы не выполнили в первом тайме. А вот во второй половине сыграли так, как надо.

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Приятно выигрывать, особенно в концовке. Это была важная победа над соперником, который находится выше в таблице. Победа позволила включиться в борьбу за 2-3 место. Мы показали характер, показали, что можем изменить свою игру в любой промежуток матча.

Почему бы нам не побороться не только за бронзу? Если бы проиграли Десне, тогда бы сильно отстали, а сейчас мы снова включились в борьбу. Наша команда может бороться. Главное – продолжать набирать очки, показывая при этом хороший уровень игры", – цитирует Юрченко официальный сайт Зари.

Напомним, в 11-м туре УПЛ Заря одержала волевую победу над Десной, а Юрченко забил победный гол с пенальти на 85-й минуте. Сейчас команда Виктора Скрипника занимает 5 место в турнирной таблице.

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