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Скрипник: Хорошо, что у нас есть такие ребята, как Русин и Леднев

20:12 177 Читати українською
Скрипник: Хорошо, что у нас есть такие ребята, как Русин и Леднев
Виктор Скрипник / ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал волевую победу над Десной (2:1), а также отметил двух своих подопечных, которые добавили атакам команды разнообразия во втором тайме.

81’ Богдан Леднев
85’ Владлен Юрченко
 
Максим Дегтярьов 17’
17’ Максим Дегтярьов
81’ Богдан Леднев
85’ Владлен Юрченко

"Дотерпели, можно сказать. Подобный этой встречи матч у нас уже был, когда мы играли, но не могли дожать и реализовать моменты. Сегодня поединок был монотонный. Десна – хорошая команда, которая играет вторым номером. Футболисты у них приличного качества. Знаем, что их обойма идет еще чуть ли не с Первой лиги. Могу только комплимент сказать соперникам, а мы проявили не то, что характер, а показали веру в себя, искали моменты.

Всегда с опаской относимся к молодежи, которая приезжает со сборной назад, потому что они там тоже играют и было два матча. На этот раз они вышли на поле, освежили игру и создали решающие моменты, по итогам которых мы забивали. Даже при счете 1:1 была вера в то, что мы, как и во встрече с Динамо, будем идти вперед, давить и искать шансы. Это и произошло. Этому мы очень рады.

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Важный поединок был для нас. Но, как я говорил ранее, не решающий, поскольку еще 9 очков можно было набрать в очном противостоянии с Десной в случае попадания в первую шестерку. Смотрим вперед с оптимизмом. Все рады этой победе. Готовимся к дальнейшим играм.

Выход на замену Леднева и Русина сразу после перерыва был незапланированный. Хорошо, что у нас есть такие ребята. Русин всегда найдет момент, который может исполнить. Леднев тоже найдет момент, после которого сможет пробить. Хотим, чтобы наши игроки не наедались футболом, а жили им. В целом, довольны нашими заменами", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

После победы над Десной в турнирной таблице Заря приблизилась к команде Рябоконя на расстояние одного очка.

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Заря - Десна Заря Заря Назарий Русин Назарий Русин Виктор Скрипник Виктор Скрипник Богдан Леднев Богдан Леднев
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