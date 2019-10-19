Скрипник: Хорошо, что у нас есть такие ребята, как Русин и Леднев

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал волевую победу над Десной (2:1), а также отметил двух своих подопечных, которые добавили атакам команды разнообразия во втором тайме.

"Дотерпели, можно сказать. Подобный этой встречи матч у нас уже был, когда мы играли, но не могли дожать и реализовать моменты. Сегодня поединок был монотонный. Десна – хорошая команда, которая играет вторым номером. Футболисты у них приличного качества. Знаем, что их обойма идет еще чуть ли не с Первой лиги. Могу только комплимент сказать соперникам, а мы проявили не то, что характер, а показали веру в себя, искали моменты.

Всегда с опаской относимся к молодежи, которая приезжает со сборной назад, потому что они там тоже играют и было два матча. На этот раз они вышли на поле, освежили игру и создали решающие моменты, по итогам которых мы забивали. Даже при счете 1:1 была вера в то, что мы, как и во встрече с Динамо, будем идти вперед, давить и искать шансы. Это и произошло. Этому мы очень рады.

Драматическая битва претендентов на еврокубки в видеообзоре матча Заря – Десна

Важный поединок был для нас. Но, как я говорил ранее, не решающий, поскольку еще 9 очков можно было набрать в очном противостоянии с Десной в случае попадания в первую шестерку. Смотрим вперед с оптимизмом. Все рады этой победе. Готовимся к дальнейшим играм.

Выход на замену Леднева и Русина сразу после перерыва был незапланированный. Хорошо, что у нас есть такие ребята. Русин всегда найдет момент, который может исполнить. Леднев тоже найдет момент, после которого сможет пробить. Хотим, чтобы наши игроки не наедались футболом, а жили им. В целом, довольны нашими заменами", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

После победы над Десной в турнирной таблице Заря приблизилась к команде Рябоконя на расстояние одного очка.

Заря совершила крутой камбэк в матче с Десной