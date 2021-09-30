"Как в футболе все быстро меняется. Мог перейти в Ворсклу. Но там бы не было железобетонного места в старте. Слишком сильные конкуренты.

Юрченко стал игроком Десны

Затем звали в Шериф. Еще в начале августа. Отказал. Считал это шагом назад. А теперь, видимо, очень жалеет. Когда уже решил подписать с командой Юрия Вернидуба, было поздно. Не мог наставник искусственно лишить места тех, кто завоевал путевку в ЛЧ", – написал Ящук в Instagram.

Напомним, Владлен летом отказался продолжать сотрудничество с Зарей и получил статус свободного агента, после длительных поисков клуба игрок оказался в Десне. В прошлом сезоне УПЛ Юрченко провел 23 матча, в которых отметился 6-ю голами и совершил столько же ассистов.

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