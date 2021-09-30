"Як у футболі все швидко змінюється. Міг перейти у Ворсклу. Та там би не мав залізобетонного місця у старті. Надто сильні конкуренти.

Юрченко став гравцем Десни

Потім кликали в Шериф. Ще на початку серпня. Відмовив. Вважав це кроком назад. А тепер, певне, дуже шкодує. Коли вже надумав підписати з командою Юрія Вернидуба, було пізно. Не міг наставник штучно позбавити місця тих, хто виборов путівку в ЛЧ", – написав Ящук в Instagram.

Нагадаємо, Владлен влітку відмовився продовжувати співпрацю із Зорею та отримав статус вільного агента, після тривалих пошуків клубу гравець опинився у Десні. У минулому сезоні УПЛ Юрченко провів 23 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

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