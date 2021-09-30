О подписании контракта с опытным хавбеком сообщил черниговский клуб на своей странице в Facebook. Детали соглашения не разглашаются.

Юрченко мог оказаться в Гамбурге – переговоры сорвались на финальной стадии

Юрченко достался Десне бесплатно, ведь раньше стал свободным агентом после завершения контракта с Зарей. Ранее 27-летний воспитанник Шахтера выступал за "горняков", леверкузенский Байер, датский Вайле и Зарю. В составе "фармацевтов" поиграл в Лиге чемпионов.

Хавбек вел переговоры с несколькими иностранными клубами, но в итоге выбрал именно Десну, которая после 9-ти туров УПЛ занимает 6 место в турнирной таблице.

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