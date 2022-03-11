Чемпионат Венгрии, 24 тур

Академия Пушкаша – Пакш – 2:0

Голы: Фаворов, 8, Нуньеш, 67

В гости ко второй команде чемпионата приехал крепкий Пакш, также претендующий на зону еврокубков. Артём Фаворов вышел в старте и стал одним из главных героев встречи.

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Именно украинец открыл счет на 8-й минуте. Академия Пушкаша успешно разыграла аут, и Фаворов с нескольких метров расстрелял ворота. Хавбек поднял руки к небесам, а на трибунах развеялся украинский флаг (видео по ссылке). После перерыва Нуньеш замкнул подачу с углового, установив окончательные 2:0.

Академия Пушкаша продолжает погоню за Ференцварошем. Отставание сократилось до 2 очков, но у действующего чемпиона есть матч в запасе.

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