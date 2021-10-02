Юный футболист обыграл половину команды соперника и голом довел комментатора и фанов до безумия
10:35 - Читати українською
Настоящий шедевр случился в низшем дивизионе чемпионата Ганы.
Мисак Ассанте, 15-летний игрок ганского клуба Голден Кикс, продемонстрировал феноменальную технику в поединке против Мобайл Фон Поп.
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Вундеркинд в штрафной сумел оставить в дураках 5 футболистов соперника и переправить мяч в сетку ворот. Реакция комментатора и болельщиков на трибунах – бесценна.
В итоге, основное время поединка завершилось ничейным результатом (1:1), а в серии пенальти команда Мисака оказалась сильнее.
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