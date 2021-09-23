Нападающий роттердамцев Браян Линсен стал автором классного взятия ворот в поединке чемпионата Нидерландов против Херенвена.

На 60-й минуте 30-летний форвард решился на удар пяткой после навеса с фланга. Риск себя оправдал – кипер Херенвена не ожидал таких хитростей, а мяч от штанги влетел в сетку ворот. Это уже 6-й мяч для Линсена во всех турнирах сезона 2021/22.

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Этот гол оказался победным – Фейеноорд одолел Херенвен со счетом 3:1. Подопечные Арне Слота поднялись на 4 место турнирной таблицы Эредивизи, набрав 12 очков в 5-ти матчах. Херенвен идет 6-м – 10 пунктов.

Шедевр Линсена уже претендует на звание лучшего гола месяца в чемпионате Нидерландов.