В матче 33 тура Серии А Аталанта одолела Специю со счётом 3:2. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

В Бергамо Специя забила два мяча и отметилась одним попаданием в перекладину. Но этого оказалось недостаточно, чтобы набрать очки в матче с Аталантой – соперник забил на один мяч больше и добыл третью победу кряду.

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Гол Луиса Муриэля стал победным. Колумбийский нападающий долгое время не мог забить юбилейный сотый мяч в Серии А, и наконец-то это свершилось – его голевая засуха, которая длилась целых 206 дней (с 9 октября 2022 года) завершена.

Муриэль поиграл за такие команды, как Лечче, Удинезе, Сампдория и Фиорентина, но именно в составе Аталанты забил наибольшее количество мячей. Этот гол в ворота Специи стал для Луиса 51-м в составе бергамасков.