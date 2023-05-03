Серия А, 33 тур

Аталанта – Специя – 3:2

Голы: Де Рон, 29, Дзаппакоста 48, Муриель, 54 – Гаяси, 18, Бурабия, 54

Салернитана – Фиорентина – 3:3

Голы: Диа, 10, 59, 81 – Гонсалес, 36, Иконе, 71, Бираги, 84

Сампдория – Торино – 0:2

Голы: Бонджорно, 31, Пеллегри, 90+5

Ювентус – Лечче – 2:1

Голы: Паредес, 15, Влахович, 40 – Сиссей, 36 (п)

Новость о возвращении штрафных очков негативно повлияла на Ювентус. За последние четыре матча туринцы набрали всего одно очко. Лечче на бумаге был тем соперником, с которым эту тенденцию было легко прервать. Уже на старте игры теория получила практическое подтверждение. Паредес метров с 30-ти точно пробил со штрафного. Голкипер плохо выставил стенку и занял неправильную позицию, чем только помог чемпиону мира отличиться впервые в нынешнем сезоне и соответственно впервые в составе Ювентуса.

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Не была бы это команда Макса Аллегри, если бы не создала себе проблем. Данило почему-то решил сыграть в волейбол в пределах своей штрафной. Конечно, рефери назначил пенальти, а Сиссей с 11 метров пробил точно. Однако очень быстро Влахович снова вывел хозяев вперед. Серб наконец-то прервал свою "сухую" серию в чемпионате, которая длилась почти 3 месяца (773 минуты).

Аталанта еще не потеряла шансы побороться за путевку в Лигу чемпионов. Тем более, что в следующем туре прямые конкуренты точно потеряют очки, ведь будут играть между собой. Вот только бергамаскам нужно свое не отдавать. Матч со Специей начался неудачно – Гаяси воспользовался ошибкой обороны и открыл счет. За хозяев ответил Де Рон, забивший роскошный гол из-за пределов штрафной после розыгрыша углового. "Орлята" выводов не сделали, ведь на старте второго тайма после подачи с угла поля пропустили еще дважды. Луис Муриель забил свой 100 гол в Серии А.

Качели в результатах могут стоить Фиорентине места в еврокубках на следующий сезон. Подопечные Винченцо Итальяно успешно выступают в Лиге конференций, но в Серии А балансируют в середине таблицы. Салернитана все ближе к тому, чтобы остаться в элите еще на один сезон. В очередной раз героем стал Булай Диа. Сенегалец оформил хет-трик, благодаря которому побил рекорд "гранатовых". Никогда раньше игрок Салернитаны не забивал так много за сезон Серии А, как Диа (уже 15 голов). Отметим, что на первый гол Фиорентины ассистировал экс-защитник Шахтера Додо. Бразилец с результативным действием второй матч подряд.

Сампдория просто ждет, когда приговор станет официальным. Генуэзцы вот-вот вылетят в Серию Б. Это уже поняли все. Деян Станкович хотел уйти в отставку, но руководство клуба уговорило доработать сезон. И действительно – это все равно ничего бы не изменило. На Луиджи Феррарис сумел победить даже крайне нестабильный Торино.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ