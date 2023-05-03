У матчі 33 туру Серії А Аталанта здолала Спецію з рахунком 3:2. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

У Бергамо Спеція забила два м'ячі та відзначилася одним влучанням у поперечину. Але цього виявилося недостатньо, щоб набрати очки в матчі з Аталантою – суперник забив на один м'яч більше і здобув третю перемогу поспіль.

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Гол Луїса Мурієля став переможним. Колумбійський нападник довгий час не міг забити ювілейний сотий м'яч у Серії А, і нарешті це сталося – його гольову посуху, що тривала аж 206 днів (з 9 жовтня 2022 року), завершено.

Мурієль пограв за такі команди, як Лечче, Удінезе, Сампдорія та Фіорентина, але саме у складі Аталанти забив найбільшу кількість м'ячів. Цей гол у ворота Спеції став для Луїса 51-м у складі бергамасків.