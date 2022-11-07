"Получили хорошего соперника, который показал себя в группе Лиги Европы. Особенно в двух матчах с киевским Динамо, которое дважды обыграл. Они находятся сейчас на третьей строчке в сильной французской лиге, поэтому мы можем говорить об очень квалифицированном оппоненте, к которому проявляем максимальное уважение. .

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Однако должны обратить внимание на то, что мы – Шахтер. Мы будем сражаться до конца и верим в свои силы. Есть еще время подготовиться. Сейчас мы сосредоточены на УПЛ, где в оставшихся четырех турах хотим заработать максимум очков. А к матчам с Ренном будет достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться. От просмотра жеребьевки у меня создалось такое впечатление, что представители Ренна, увидев Шахтер, тоже не остались равнодушными. Мы показали, на что способны, и я уверен, что они тоже испытывают уважение к нашей команде.

Имеет ли значение, где начинать – дома или на выезде? Каждый из нас – тренеры, команда – хочет играть в свободном Киеве, Львове, Украине, где смогли бы прийти болельщики и поддержать нас. Однако сегодня ситуация такова, что вынуждены думать о домашнем матче в Варшаве. Надо быть сфокусированным на игре, изменить мы здесь ничего не можем. Впереди зимние сборы, и будет время, чтобы подготовиться к этому первому раунду плей-офф. Думаю, нас ждет очень тяжелый матч. Но, еще раз повторю, мы – Шахтер, и мы будем биться до конца", – цитирует Йовичевича официальный сайт "горняков".

Напомним, первая игра состоится 16 февраля 2023 года, а ответный матч – 23 февраля. "Горняки" были несеяными во время жеребьевки, поэтому начнут дуэль домашним поединком.

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