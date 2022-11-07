Донецкая команда получила оппонента в стыковых матчах Лиги Европы. Чтобы пройти в 1/8 финала, Шахтеру придется выбить французов.

Шахтер встретится с Ренном в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Ренн на групповом этапе дважды обыграл Динамо. Шахтер играл с этой командой в Кубке УЕФА-2005/06. Тогда "горняки" минимально победили благодаря голу Элано.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы: Шахтер будет мстить за Динамо, Барселона против Манчестер Юнайтед

Первая игра состоится 16 февраля следующего года, а ответный матч – 23 февраля. "Горняки" были несеянными во время жеребьевки, поэтому начнут дуэль домашним поединком (который состоится за границей, если к тому времени Украина не победит в войне).

Шахтер вышел в стыковые матчи, заняв третье место в группе Лиги чемпионов с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. Команде Игоря Йовичевича относительно повезло со жребием, ведь соперником могли стать Манчестер Юнайтед или Рома.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов: Реал против Ливерпуля, ужас для Месси, Яремчук против "своих"