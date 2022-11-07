"Отримали гарного суперника, який показав себе у групі Ліги Європи. Особливо у двох матчах із київським Динамо, яке двічі обіграв. Вони перебувають зараз на третій сходинці у сильній французькій лізі, тож ми можемо говорити про дуже кваліфікованого опонента, до якого виявляємо максимальну повагу.

Шахтар дізнався суперника в плей-офф Ліги Європи

Однак повинні звернути увагу на те, що ми – Шахтар. Ми битимемось до кінця і віримо у свої сили. Є ще час підготуватися. Наразі ми зосереджені на УПЛ, де в чотирьох турах, що залишилися, хочемо заробити максимум очок. А до матчів із Ренном матимемо достатньо часу, щоб добре підготуватися. Від перегляду жеребкування в мене склалося таке враження, що представники Ренна, коли побачили Шахтар, теж не залишилися байдужими. Ми показали, на що здатні, і я впевнений, що вони теж відчувають повагу до нашої команди.

Чи має значення, де починати, – удома або на виїзді? Кожен з нас – тренери, команда – хоче грати у вільному Києві, у Львові, в Україні, де змогли б прийти вболівальники та підтримати нас. Однак сьогодні ситуація є такою, що змушені думати про домашній матч у Варшаві. Треба бути сфокусованими на грі, змінити ми тут нічого не можемо. Попереду зимові збори, тож буде час, аби підготуватися до цього першого раунду плей-офф. Гадаю, на нас чекає дуже важкий матч. Але, ще раз повторю, ми – Шахтар, і ми битимемось до кінця", – цитує Йовічевіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, перша гра відбудеться 16 лютого 2023 року, а матч-відповідь – 23 лютого. "Гірники" були несіяними під час жеребкування, тому розпочнуть дуель домашнім поєдинком.

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