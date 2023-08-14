Чемпіонат Саудівської Аравії, 1 тур

Абха – Аль-Хіляль – 1:3

Голи: Бгуїр, 33 – Малком, 31, 55, 77

Аль-Раед – Аль-Іттіхад – 0:3

Голи: Хамдалла, 58, Коронадо, 73, 79

Ігор Йовічевіч, який у минулому сезоні з Шахтарем став чемпіоном України, офіційно дебютував у новій команді. Аль-Раед під керівництвом хорвата вже у першому турі приймав чинного чемпіона – Аль Іттіхад. Нуну Ешпіріту Санту випустив у старті зіркових новачків – Бензема, Канте і Фабінью.

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Аль-Іттіхад мав суттєву перевагу (хоча й команда Йовічевіча створила свій момент), але забив тільки на 58-й хвилині. Фабінью у підкаті класно відібрав м'яч, Бензема віддав на Хамдаллу, який прибрав захисника і відкрив рахунок.

GOALLLL Hamdallah, Benzema a la passe pic.twitter.com/F3f6an0Wvz — SPL (@ActuSPL) August 14, 2023

Згодом Коронадо ефектним обвідним ударом подвоїв перевагу чинного чемпіона. Він же оформив дубль, вдало зігравши на добиванні після потужного удару Канте. Всі питання були зняті. 0:3 – Йовічевіч стартував з розгромної поразки.

В іншому матчі Аль-Хіляль без Каліду Кулібалі та Мілінковіча-Савіча (обидва після поразки в Кубку арабських чемпіонів опинилися поза заявкою) на виїзді зустрічався з Абхою. У першому таймі колишній нападник Барселони Малком вивів гостей вперед, але тут же Аль-Хіляль пропустив у свої ворота. По перерві нещодавній дебютант збірної Бразилії забив ще двічі, оформивши хет-трик. 1:3 – перемога Аль-Хіляля.

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