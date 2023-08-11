Экс-форвард Ливерпуля феерично дебютировал в Саудовской Аравии – хет-трик с помощью двух бывших звезд АПЛ
Аль-Ахли результативно начал чемпионат Саудовской Аравии, а главным действующим лицом стал Роберто Фирмино.
Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24, 1-й тур
Аль-Ахли – Аль-Хазем – 3:1
Голы: Фирмино, 6, 10, 72 – Вина, 50
Первенство Саудовской Аравии стартовало сегодня матчем между Аль-Ахли и Аль-Хаземом. В составе Аль-Ахли дебютировали такие звезды как Бобби Фирмино, Аллен Сен-Максимен, Рияд Марез, Эдуар Менди, Франк Кессье. Впрочем, главным действующим лицом стал бразильский экс-форвард Ливерпуля.
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Уже на 6 минуте Фирмино открыл счет во встрече, замкнув навес Майраши, а на 10-й Роберто оформил дубль. В атаке приняли участие Сен-Максимен и Марез, а бразилец завершил передачу последнего. После перерыва Аль-Хазем отыграл один мяч, но Фирмино был неудержим и оформил хет-трик, со второй попытки переиграв вратаря.
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