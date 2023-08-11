Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24, 1-й тур

Аль-Ахли – Аль-Хазем – 3:1

Голы: Фирмино, 6, 10, 72 – Вина, 50

Первенство Саудовской Аравии стартовало сегодня матчем между Аль-Ахли и Аль-Хаземом. В составе Аль-Ахли дебютировали такие звезды как Бобби Фирмино, Аллен Сен-Максимен, Рияд Марез, Эдуар Менди, Франк Кессье. Впрочем, главным действующим лицом стал бразильский экс-форвард Ливерпуля.

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Уже на 6 минуте Фирмино открыл счет во встрече, замкнув навес Майраши, а на 10-й Роберто оформил дубль. В атаке приняли участие Сен-Максимен и Марез, а бразилец завершил передачу последнего. После перерыва Аль-Хазем отыграл один мяч, но Фирмино был неудержим и оформил хет-трик, со второй попытки переиграв вратаря.

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Roberto Firmino scores the first goal of the Saudi Pro League season



(via @SPL)pic.twitter.com/9lJrH8Cm8Q — B/R Football (@brfootball) August 11, 2023

Roberto Firmino, Riyad Mahrez and Allan Saint-Maximin all combined for this goal @SPL pic.twitter.com/MtD2iAQU6q — GOAL (@goal) August 11, 2023