Хорватский специалист получил награду за победу над Динамо в Классическом со счетом 3:1. Триумф позволил оторваться от киевлян на 7 пунктов.

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Как сообщает сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу, Йовичевич набрал общий балл 4,8, из 5 возможных. Оценка проводилась по пяти показателям: номинальный результат команды, трудности в управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий.

Следующий матч в УПЛ Шахтер проведет уже сегодня, 19 октября. Соперником будет Колос, стартовый свисток на Арене Львов прозвучит в 17:00.

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