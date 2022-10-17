Динамо уступило Шахтеру в единственном Классическом в 2022 году – Йовичевич триумфально дебютировал в битве украинских грандов.

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий и обозреватель Тарас Котив разобрали на детали вчерашнее противостояние между донецким Шахтером и киевским Динамо. Первое украинское Классическое в этом сезоне прошло во Львове. Команда Йовичевича без особых проблем разобралась со столичным клубом, который доигрывал поединок в меньшинстве.