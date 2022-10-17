Динамо удалось удивить, Луческу поиграл в Петракова – детальный разбор Классического
18:30 - Читати українською
Динамо уступило Шахтеру в единственном Классическом в 2022 году – Йовичевич триумфально дебютировал в битве украинских грандов.
завершено
29’ Александр Зубков
48’ Михаил Мудрик
74’ Даниил Сикан
Владислав Ванат 46’
Илья Забарный 69’
29’ Александр Зубков
46’ Владислав Ванат
48’ Михаил Мудрик
69’ Илья Забарный
74’ Даниил Сикан
Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий и обозреватель Тарас Котив разобрали на детали вчерашнее противостояние между донецким Шахтером и киевским Динамо. Первое украинское Классическое в этом сезоне прошло во Львове. Команда Йовичевича без особых проблем разобралась со столичным клубом, который доигрывал поединок в меньшинстве.
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