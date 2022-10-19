Хорватський фахівець отримав нагороду за перемогу над Динамо у Класичному з рахунком 3:1. Звитяга дозволила відірватись від киян аж на 7 пунктів.

Динамо вдалось здивувати, Луческу погрався у Петракова – детальний розбір Класичного

Як повідомляє сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу, Йовічевіч набрав загальний бал 4,8, з 5 можливих. Оцінювання проводили за п'ятьма показниками: номінальний результат команди, труднощі у керуванні підопічними, майстерність в роботі з кадрами, тренерська майстерність та накопичувальний критерій.

Наступний матч в УПЛ Шахтар проведе вже сьогодні, 19 жовтня. Суперником буде Колос, стартовий свисток на Арені Львів пролунає о 17:00.

Шахтар – Динамо: дебютний тріумф Йовічевіча у Класичному, Мудрик показово карає Київ за помилки, падіння Луческу триває