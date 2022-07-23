Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич поделился мыслями по поводу игры подопечных в первом матче под его руководством.

"Как для первого матча, то тяжело. После семи дней тренировок мы знали, что будет очень тяжело. Пацаны чувствовали большую ответственность, но и было отсутствие игрового ритма.

Фортуна – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор дебютного матча Йовичевича

Особенно ощущалось отсутствие ритма в первом тайме. Команда противника использовала пространство и полностью преобладала. После перекладины Джурасека увидели, что можем лучше. Мы что-то наработали за последние недели, и это было видно в последние 15 минут. Во втором тайме мы можем даже заслужили победу

Через неделю я не могу сделать качественные вещи во многих сегментах: прессинг, выход из обороны. Будет еще лучше, еще месяц до начала чемпионата. Пацаны молодцы", – поделился Йовичевич в комментарии пресс-службе клуба.

Отметим, что Шахтер в первом матче с хорватом во главе расписал результативную ничью с нидерландской Фортуной – 3:3.

Шахтер расписал яркую ничью в дебютном матче Йовичевича – 6 голов, камбэк после провала, кадровые эксперименты