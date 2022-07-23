Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився думками щодо гри підопічних у першому матчі під його керівництвом.

"Як для першого матчу, то тяжко. Після семи днів тренувань ми знали, що буде дуже тяжко. Пацани відчували велику відповідальність, але й була відсутність ігрового ритму.

Фортуна – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд дебютного матчу Йовічевіча

Особливо відчувалася відсутність ритму у першому таймі. Команда супротивника використовувала простір та повністю домінувала. Після поперечини від Джурасека побачили, що можемо краще. Ми щось напрацювали за останні тижні, і це було видно в останні 15 хвилин. У другому таймі ми можемо навіть заслужили на перемогу

За тиждень я не можу зробити якісні речі у багатьох сегментах: пресинг, вихід із оборони. Буде ще кращим, ще місяць до початку чемпіонату. Пацани молодці", – поділився Йовічевіч у коментарі прес-службі клубу.

Зауважимо, що Шахтар в першому матчі з хорватом на чолі розписав результативну нічию з нідерландською Фортуною – 3:3.

Шахтар розписав яскраву нічию в дебютному матчі Йовічевіча – 6 голів, камбек після провалу, кадрові експерименти