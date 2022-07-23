Фортуна – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор дебютного матча Йовичевича
00:22 - Читати українською
Шахтер расписал яркую ничью с Фортуной в первом летнем спарринге. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Дончане на старте неожиданно пропустили дважды, но собрались и оформили камбэк. До перерыва отличились Сикан и Степаненко, а после – Очеретько.
Шахтер расписал яркую ничью в дебютном матче Йовичевича – 6 голов, камбек после провала, кадровые эксперименты
Фортуна после нескольких острых моментов все же сравняла счет на 69 минуте. Больше коллективы не забивали. Игор Йовичевич дебютировал во главе Шахтера с яркой мировой.
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