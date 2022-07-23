Шахтер расписал яркую ничью с Фортуной в первом летнем спарринге. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Дончане на старте неожиданно пропустили дважды, но собрались и оформили камбэк. До перерыва отличились Сикан и Степаненко, а после – Очеретько.

Шахтер расписал яркую ничью в дебютном матче Йовичевича – 6 голов, камбек после провала, кадровые эксперименты