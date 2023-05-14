"Это очень важные три очка. Чувствуется напряжение у всех команд – и тех, которые бьются за выживание, и тех, которые ведут борьбу за чемпионство. Ты должен быть психологически стабильным, уравновешенным, не поддаваться давлению, когда игра не идет, когда теряешь свои моменты, когда, возможно, где-то исчезает контроль.

Ингулец – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор игры

Но было давление на ворота соперника: снова нанесли 22 удара, так же как и в прошлом матче. То есть не менее 20 ударов мы не реализуем, но реализация не до конца отражает то, что создаем. И забить два гола – это очень важно.

Сыграли замены – это показатель, что команда существует, что дышим как один организм, что мы – семья. И что не только те, кто начинает игру, должны решать все, но и скамейка запасных тоже. И в этом наша сила – что поддерживаем друг друга, что Сикан заработал ключевое удаление соперника, что Тотовицкий, ворвавшись вторым темпом, дал подачу, чтобы забили в свои ворота. Эти ключевые действия, принесшие нам результат, дали футболисты, которые поддержали тех игроков, кто начинал в старте. Отдохнем, подготовимся к четырем финалам. Мы стали на шаг ближе к своей цели", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, поединку предшествовал скандал: "горняков" обвиняли в закулисных играх из-за постоянных переносов матчей на удобные для них локации (встреча с Ингульцом согласно календарю должна была состояться в Петрово, а прошла на Арене Львов – пребывание петровцев в городе Льва оплатили "горняки" и многими это воспринималось как прямой подкуп). А известный комментатор и инсайдер Игорь Цыганык даже обратился в КДК УАФ относительно вероятного нарушения принципов фэйр-плей Шахтером.

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