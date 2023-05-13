Шахтер победил Ингулец в поединке 26-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ингулец – Шахтер на "Футбол 24".

Шахтер прогнозируемо пошел в атаку, больше держа мяч. Впрочем, первый острый момент возник у ворот Трубина – голкипер потащил удар Головкина. В первой половине голов не было, но уже после перерыва Конопля открыл счет в игре, замкнув навес с углового.

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Ингулец ответил опасным моментом Мельничука, но после удаления Паламарчука за фол на Сикане Шахтер удвоил преимущество. Павлов срезал мяч в собственные ворота после прострела Тотовицкого.