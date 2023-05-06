"Прошу вашего разъяснения относительно ситуации, которая сложилась относительно матча 26-го тура Ингулец – Шахтер, который должен состояться 13 мая 2023 года. Этот матч должен был состояться на стадионе "Ингулец" в пгт. Петрово, который сертифицирован УАФ для проведения матчей Премьер-лиги в сезоне 2022/23. В то же время, мне стало известно, что проведение этой встречи планируется во Львове на стадионе Арена Львов.

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По моей информации, инициатором переноса матча во Львов является ФК Шахтер. Донецкий клуб берет на себя все расходы по переезду и пребыванию ФК Ингулец во Львове. Прошу разъяснить, не может ли такая ситуация быть попыткой манипулирования результатом матча Ингулец – Шахтер, ведь донецкий клуб получит определенное преимущество, проводя матч в городе, который является базовым для клуба в текущем сезоне и на стадионе, который заявлен, как домашняя арена ФК Шахтер в сезоне 2022/23.

Также прошу вас помочь получить разъяснения от УЕФА относительно этой ситуации. Напоминаю, что в чемпионате Украины текущего сезона идет ожесточенная борьба за чемпионское звание. На мой взгляд, попытка ФК Шахтер, который является одним из претендентов на 1 место в УПЛ, получить определенные преимущества, уменьшая количество собственных переездов по Украине, не соответствует принципам фэйр-плей", – говорится в обращении Цыганыка в Комитет этики и честной игры УАФ.

Напомним, матч 26-го тура Ингулец – Шахтер перенесли на Арену Львов, хотя должны были проводить на стадионе Ингульца в Петрово. Ранее другой претендент на золото, СК Днепр-1, намеревался перенести игру с Ингульцом в Ужгород, но получил отказ от клуба из Петрово.

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