"Це дуже важливі три очки. Відчувається напруга у всіх команд – і тих, які б'ються за виживання, і тих, що ведуть боротьбу за чемпіонство. Ти мусиш бути психологічно стабільним, урівноваженим, не піддаватися тиску, коли гра не йде, коли втрачаєш свої моменти, коли, можливо, десь зникає контроль.

Інгулець – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд гри

Але був тиск на ворота суперника: знову завдали 22 удари, так само як і минулого матчу. Тобто не менше 20 ударів ми не реалізуємо, але реалізація не до кінця відображає те, що створюємо. І забити два голи – це дуже важливо.

Зіграли заміни – це показник, що команда існує, що дихаємо як один організм, що ми – сім'я. І що не тільки ті, хто починає гру, мають вирішувати все, але й лава запасних теж. І в цьому наша сила – що підтримуємо один одного, що Сікан заробив ключове вилучення суперника, що Тотовицький, увірвавшись другим темпом, дав подачу, щоб забили у свої ворота. Ці ключові дії, що принесли нам результат, дали футболісти, які підтримали тих гравців, хто починав у старті. Відпочинемо, підготуємося до чотирьох фіналів. Ми стали на крок ближче до своєї цілі", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, поєдинку передував скандал: "гірників" звинувачували у закулісних іграх через постійні перенесення матчів на зручні для них локації (зустріч з Інгульцем згідно з календарем мала відбутись у Петровому, а пройшла на Арені Львів – перебування петровців у місті Лева оплатили "гірники" і багатьма це сприймалось як прямий підкут). А відомий коментатор і інсайдер Ігор Циганик навіть звернувся до КДК УАФ щодо ймовірного порушення принципів фейр-плей Шахтарем.

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