"Знаете, есть некоторые рынки, которые вам не известны. Марио Чуже и Невен Джурасек также не были известны в Украине. Мы искали футболиста за пределами украинского рынка, но есть качество, и в свое время Гуаль показал большой потенциал, входил в испанскую сборную, где непросто играть.

Коноплянка не перейдет в СК Днепр-1: СМИ сообщило причину

Также он был на виду в Сегунде, а по качеству это шестая-седьмая лига в Европе, где не так просто забить 40 мячей. Думаю, что он нам поможет, при этом при разных схемах игры. Плюс он может сам себе создать момент, так сказать, имеет гол в крови. Главное, для него вернуть веру в собственные силы и раскрыть потенциал, который у него есть.

Гуаль может заменить и Довбика, ведь от дисквалификаций никто не застрахован, но может сыграть и на других позициях в атаке, в том числе на обоих флангах. Так что Марк для тренера очень весомый ресурс", – приводит слова Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Добавим, что испанский нападающий присоединился к днепрянам на правах свободного агента, подписав контракт к лету 2024-го. Последней командой Гуаля был Алькоркон. Форвард в свое время выступал в дублях Эспаньола, Севильи и Реала. В нынешнем сезоне Сегунды Марк провел 14 матчей, в которых отличился только одним голом.

Реал подарував Луніну перший трофей, величний камбек Коутінью, Ліга Пепа та страждання Миколенка – огляд вікенду