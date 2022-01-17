СК Днепр-1 не планирует подписывать 32-летнего полузащитника, сообщает Tribuna .

Коноплянка в СК Днепр-1: президент "спортклубовцев" оценил вероятность трансфера

Менеджмент "спортклубовцев" считает, что Коноплянка не вписывается в стратегию развития клуба. Также днепряне опасаются травматичности Евгения. Сейчас на левом фланге команды Игора Йовичевича играют Александр Назаренко и Билл.

Напомним, Коноплянку не взяли на сборы с Шахтером и он находится в поисках нового клуба. Его контракт с дончанами завершается в конце текущего сезона.

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