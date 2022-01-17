Коноплянка не перейдет в СК Днепр-1: СМИ сообщило причину
17:08 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка, похоже, не вернется в Днепр.
СК Днепр-1 не планирует подписывать 32-летнего полузащитника, сообщает Tribuna.
Коноплянка в СК Днепр-1: президент "спортклубовцев" оценил вероятность трансфера
Менеджмент "спортклубовцев" считает, что Коноплянка не вписывается в стратегию развития клуба. Также днепряне опасаются травматичности Евгения. Сейчас на левом фланге команды Игора Йовичевича играют Александр Назаренко и Билл.
Напомним, Коноплянку не взяли на сборы с Шахтером и он находится в поисках нового клуба. Его контракт с дончанами завершается в конце текущего сезона.
"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter