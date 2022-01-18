"Знаєте, є деякі ринки, які вам не відомі. Маріо Чуже і Невен Джурасек так саме не були відомими в Україні. Ми шукали футболіста за межами українського ринку, але там є якість, і свого часу Гуаль показав великий потенціал, входив в іспанську збірну, де непросто грати.

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Також він був на виду у Сегунді, а за якістю це шоста-сьома ліга в Європі, де не так просто забити 40 м’ячів. Думаю, що він нам допоможе, при цьому за різних схем гри. Плюс він може сам собі створити момент, як кажуть, має гол в крові. Головне, для нього повернути віру у власні сили і розкрити той потенціал, який у нього є.

Гуаль може замінити і Довбика, адже від дискваліфікацій ніхто не застрахований, але він може зіграти і на інших позиціях в атаці, у тому числі на обох флангах. Так що Марк для тренера дуже вагомий ресурс", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Додамо, що іспанський нападник приєднався до дніпрян на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2024-го. Останньою командою Гуаля був Алькоркон. Форвард свого часу виступав у дублях Еспаньйола, Севільї та Реала. У нинішньому сезоні Сегунди Марк провів 14 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

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