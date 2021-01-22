Форвард Реала Лука Йович, который сейчас выступает за Айнтрахт на правах аренды, имел возможность оказаться в Серии А.

Милан интересовался сербским форвардом и даже собирался арендовать его до конца текущего сезона. Правда, трансфер не состоялся из-за отказа самого Йовича.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Bild, Лука отклонил предложение "россонери" из-за тревожности в отсутствии игрового времени. В частности, форвард "сливочных" испугался конкуренции со Златаном Ибрагимовичем. 39-летний форвард в этом сезоне забил 13 мячей и отдал 2 ассиста в 13 поединках.

В конце концов Лука Йович перебрался в Айнтрахт и забил два мяча в дебютном поединке. Столько же голов сербский форвард оформил и в Реале за 32 матча. Милан, в свою очередь, недавно подписал 34-летнего Марио Манджукича.

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