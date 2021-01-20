"Я, как всегда, виноват. Легко сказать, что виноват тренер. В Реале трудно, я убедился в этом, еще будучи игроком. Бывают моменты, когда игроки остаются здесь. Есть моменты, когда игроку нужно выйти и продемонстрировать себя. Это то, что у Луки.

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Покупка Йовича – хорошая сделка, и я рад за него, так что однажды он сделает то же самое в Мадриде. Но играть в этом клубе и вне его – разные вещи. У Луки есть будущее, и он может показать его в Мадриде, и оно одинаково для всех. Здесь всегда очень сильная конкуренция, но тренер не виноват в этом", – цитирует Зидана Marca.

К слову, Лука Йович недавно перебрался в Айнтрахт на правах аренды и забил два мяча в дебютном поединке. Столько же голов сербский форвард оформил и в Реале за 32 матча.

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