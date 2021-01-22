Форвард Реала Лука Йовіч, який зараз виступає за Айнтрахт на правах оренди, мав можливість опинитись у Серії А.

Мілан цікавився сербським форвардом та навіть збирався орендувати його до кінця поточного сезону. Щоправда, трансфер не відбувся через відмову самого Йовіча.

Зідан відхрестився від провини за провальні виступи Йовіча у Реалі

Як повідомляє Football Italia з посиланням на Bild, Лука відхилив пропозицію "россонері" через тривогу щодо відсутності ігрового часу. Зокрема, форвард "вершкових" злякався конкуренції зі Златаном Ібрагімовічем. 39-річний форвард у цьому сезоні забив 13 м'ячів та віддав 2 асисти у 13 поєдинках.

Зрештою Лука Йовіч перебрався в Айнтрахт та забив два м'ячі у дебютному поєдинку. Стільки ж голів сербський форвард оформив і в Реалі аж за 32 матчі. Мілан, своєю чергою, нещодавно підписав 34-річного Маріо Манджукіча.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му