"Галактікос" домовились про перехід серба в Айнтрахт на правах оренди. Угода розрахована до завершення поточного сезону, повідомляє офіційний сайт німецького клубу. Інші деталі наразі невідомі.

Айнтрахт підтвердив повернення Йовіча

"Луці в Мадриді останнім часом було нелегко. Для нього важливо повернутись на правильний шлях. У нього було велике бажання повернутись до нас. Йовіч використає наступні місяці, щоб повернути собі сили в знайомому оточенні. Реал знає, що він в хороших руках і зможе тут розвиватись. Для нас – це чудовий варіант у центр атаки", – коментує трансфер спортдир Айнтрахта Фреді Бобіч.

Нагадаємо, з "орлами" 23-річний форвард добре знайомий, адже виступав за команду два сезони перед переїздом на Бернабеу. Тоді Реал виклав за нього 60 млн євро. В поточному сезоні в Йовіча обмаль ігрового часу – близько 200 хвилин у всіх турнірах.

До слова, Айнтрахт наразі йде дев'ятим у турнірній таблиці Бундесліги, але лише 2 пункти розділяють його від зони єврокубків.

Нікчемний пенальті Грізманна ледь не призвів до трагедії – мережа знищила француза мемами, але йому сподобалось