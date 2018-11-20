Йович: Мне нужно продолжать забивать, думаю, у меня будет блестящая карьера

20-летний нападающий Антрахт Фрайбург Лука Йович, который сейчас лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги, рассказал, что не собирается останавливаться на достигнутом.

"Мне нужно продолжать забивать. Тогда, думаю, у меня будет блестящая карьера", – передает слова Йовича Bild.

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К слову, недавно 20-летний форвард стал самым молодым игроком, который сумел забить 5 голов в одном матче Бундеслиги. Форвардом уже заинтересовалась Барселона.

Интересно, что Йович выступает за Айнтрахт на правах аренды с Бенфики, которая рассчитана до конца сезона 2018/19. Впрочем, немецкий клуб имеет опцию выкупа игрока за 6 млн евро.

В сезоне 2018/19 в активе серба 9 голов в 9 матчах Бундеслиги. а также 3 гола в Лиге Европы.

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