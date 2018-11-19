Барселона размышляет над подписанием Йовича – скауты клуба уже просматривали игрока

Форвард Айнтрахта Франкфурт Лука Йович своими успешными выступлениями в сезоне 2018/19 привлек внимание Барселоны.

Барселона может подписать нападающего Айнтрахта Франкфурт Луку Йовича. Скауты "блаугранас" наблюдали за игрой форварда в матче Лиги наций Сербия – Черногория, в котором Йович сыграл всего 8 минут, сообщает Bild.

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Кроме Барселоны, Йович интересует также и другие клубы, среди которых Бавария и Ливерпуль. К слову, недавно 20-летний форвард стал самым молодым игроком, который сумел забить 5 голов в одном матче Бундеслиги.

Интересно, что Йович выступает за Айнтрахт на правах аренды из Бенфики, которая рассчитана до конца сезона 2018/19. Впрочем, немецкий клуб имеет опцию выкупа игрока за 6 млн евро.

В сезоне 2018/19 в активе серба 9 голов в 9 матчах Бундеслиги. а также 3 гола в Лиге Европы.

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