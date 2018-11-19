toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ АНГЛИЯ - ХОРВАТИЯ

Барселона размышляет над подписанием Йовича – скауты клуба уже просматривали игрока

13:02 62 Читати українською
Барселона размышляет над подписанием Йовича – скауты клуба уже просматривали игрока
Лука Йович / фото: официальный сайт Бундеслиги

Форвард Айнтрахта Франкфурт Лука Йович своими успешными выступлениями в сезоне 2018/19 привлек внимание Барселоны.

Барселона может подписать нападающего Айнтрахта Франкфурт Луку Йовича. Скауты "блаугранас" наблюдали за игрой форварда в матче Лиги наций Сербия – Черногория, в котором Йович сыграл всего 8 минут, сообщает Bild.

Барселона поставила ультиматум Дембеле – француз рискует остаться без футбола

Кроме Барселоны, Йович интересует также и другие клубы, среди которых Бавария и Ливерпуль. К слову, недавно 20-летний форвард стал самым молодым игроком, который сумел забить 5 голов в одном матче Бундеслиги.

Интересно, что Йович выступает за Айнтрахт на правах аренды из Бенфики, которая рассчитана до конца сезона 2018/19. Впрочем, немецкий клуб имеет опцию выкупа игрока за 6 млн евро.

В сезоне 2018/19 в активе серба 9 голов в 9 матчах Бундеслиги. а также 3 гола в Лиге Европы.

Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 претендентов, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатов

Теги
Трансферы Главное Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Барселона Барселона Германия Лука Йович Лука Йович Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Германии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
0
мин
Германия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук