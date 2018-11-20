Йовіч: Мені потрібно продовжувати забивати, гадаю, у мене буде блискуча кар'єра

20-річний нападник Айнтрахт Франкфурт Лука Йовіч, який зараз лідирує в гонці бомбардирів Бундесліги, розповів, що не збирається зупинятися на досягнутому.

"Мені потрібно продовжувати забивати. Тоді, думаю, у мене буде блискуча кар'єра", – передає слова Йовіча Bild.

Барселона роздумує над підписанням Йовіча – скаути клубу вже переглядали гравця

До слова, нещодавно 20-річний форвард став наймолодшим гравцем, який зумів забити 5 голів в одному матчі Бундесліги. Форвардом вже зацікавилась Барселона.

Цікаво, що Йовіч виступає за Айнтрахт на правах оренди з Бенфіки, яка розрахована до завершення сезону 2018/19. Втім, німецький клуб має опцію викупу гравця за 6 млн євро.

В сезоні 2018/19 в активі серба 9 голів у 9 матчах Бундесліги. а також 3 голи у Лізі Європи.

Тостер для матері, молочний напій, цементна компанія: як витрачали перші серйозні гроші зіркові гравці